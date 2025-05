Corinthians volta aos treinos com Garro, mas sem Memphis Depay

Argentino treinou sem proteção no joelho e está próximo de voltar a atuar pelo Timão. Holandês, junto com Matheuzinho, fez um trabalho separado

O Corinthians realizou mais um treinamento nesta terça (20/5), visando ao duelo contra o Novorizontino, nesta quarta-feira (21/5), às 21h30, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Pela primeira vez desde o início do Campeonato Brasileiro, o clube abriu as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa acompanhar a atividade dos atletas. E foi possível observar a presença de Rodrigo Garro durante os exercícios.

O argentino participou do aquecimento com o restante do grupo e em uma atividade de posse de bola em espaço reduzido. Além disso, atuou como curinga para evitar contato físico. Contudo, o jogador já vem treinando sem proteção no joelho e está muito próximo de voltar a atuar pelo Timão.

Em contrapartida, Memphis Depay foi ao gramado, mas não trabalhou com o restante do grupo. Ele ficou com a equipe de fisioterapia junto do lateral-direito Matheuzinho, que também está entregue ao departamento médico.

A atividade, entretanto, foi encerrada quando Dorival Júnior começou a esboçar o time titular para o duelo contra o Novorizontino. A tendência é que o Corinthians entre em campo na quarta-feira com: Hugo Souza; Félix Torres (Léo Maná), André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.

O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1 a 0, fora de casa, e joga por um empate para avançar na Copa do Brasil. Já o Tigre precisa vencer por um gol para levar o embate para os pênaltis ou dois tentos para eliminar o Timão.