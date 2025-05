Com festa no Etihad, City vence Bournemouth na despedida de Kevin De Bruyne

Em dia de festa, com Kevin de Bruyne como protagonista, o Manchester City venceu o Bournemouth por 3 a 1, nesta terça-feira (20), no jogo de encerramento da penúltima rodada da Premier League. O meia belga fez sua última partida com a camisa dos citizens no Etihad Stadium e se despediu dos torcedores. Marmoush abriu o placar com um golaço de fora da área, enquanto Bernardo Silva ampliou antes do intervalo. No segundo tempo, quando ambos os times estavam com 10 jogadores em campo, após as expulsões de Kovacic e Lewis Cook, Nico Gonazález marcou um belo gol e confirmou a vitória. Nos acréscimos, Jebbison anotou o gol de honra para os visitantes.

De Bruyne permaneceu no City durante 10 anos e ajudou a colocar o clube na principal prateleira do futebol europeu. Neste período, o meia belga conquistou seis títulos de Premier League, uma Champions e o Mundial de Clubes. No entanto, em sua despedida, o jogador desperdiçou uma oportunidade inacreditável no primeiro tempo e parou no travessão do Bournemouth.