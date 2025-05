CBF anuncia horário da primeira convocação de Ancelotti

Evento, na próxima segunda-feira (26/5), marca apresentação e primeira convocação do novo treinador da Seleção Brasileira

Novo técnico da Seleção Brasileira , Carlo Ancelotti terá apresentação na segunda-feira (26), a partir das 15h, em hotel na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Na oportunidade, o novo comandante da Amarelinha também irá anunciar a lista dos jogadores convocados para os jogos diante do Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ancelotti estreará à frente da Seleção no próximo dia 5, em Guayaquil, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, às 20h (de Brasília). Cinco dias depois, às 21h45, o Brasil encara o Paraguai na Neo Química Arena.

Ancelotti, aliás, fará seu último jogo como técnico do Real Madrid no sábado, às 11h15 (de Brasília), contra a Real Sociedad, pela 38ª rodada de LaLiga. Na manhã de domingo, o italiano inicia sua viagem para o Brasil, onde deve chegar durante a tarde. Posteriormente, na segunda-feira, ele terá um encontro com o novo presidente da CBF e também vai conhecer os demais dirigentes.

Na atual passagem pelo Real Madrid, Ancelotti conquistou inúmeros título. Ele venceu LaLiga duas vezes, duas Champions League, duas Supercopa da Espanha, dois Mundiais da Fifa, duas Supercopas da Uefa e uma Copa do Rei. Aliás, será a primeira experiência em uma seleção.

