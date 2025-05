Casemiro e Richarlison podem receber nova chance na Seleção

Volante do Manchester United e atacante do Tottenham estão na pré-lista da convocação de Carlo Ancelotti, que tem relação com os jogadores

Dois nomes que jogaram pela Seleção Brasileira na última Copa do Mundo estão próximos do retorno na primeira convocação de Carlo Ancelotti. O volante Casemiro e o atacante Richarlison podem ganhar nova oportunidade com a camisa Amarelinha nos próximos jogos. Os dois, afinal, estão na pré-lista do novo técnico para os jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026.

Casemiro é velho conhecido de Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid. O treinador chegou a ligar para o volante durante as negociações para assumir a Seleção e afirmou que contava com ele. O volante do Manchester United soma 75 jogos e sete gols com a Amarelinha, fazendo sua última aparição em outubro de 2023. Ele foi titular nos 90 minutos da derrota para o Uruguai, em Montevidéu.

Do outro lado, Richarlison soma 48 jogos e 20 gols pela Seleção Brasileira e foi artilheiro do Brasil na última Copa do Brasil. A sua última partida foi a mesma que a de Casemiro, e jogou 45 minutos substituindo Neymar já nos acréscimos do primeiro tempo. Ele até foi convocado para Data Fifa de março de 2024 contra Inglaterra e Espanha, mas não saiu do banco. Além disso, ele quase foi para Copa América, porém se lesionou. Assim como Casemiro, o atacante do Tottenham também tem laços com Ancelotti, que o dirigiu no Everton entre 2019 e 2021.

Ancelotti, afinal, anunciará oficialmente os 23 convocados na próxima segunda-feira (26), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção, portanto, se apresenta dia 02 de junho e treinará no CT do Corinthians para os jogos com o Equador, dia 05, em Guayaquil, e o Paraguai, dia 10, na Arena Corinthians.

Alguns jogadores na pré-lista da Seleção Brasileira

Wesley, Alexsandro, Danilo, Léo Ortiz, Gerson e Pedro (Flamengo); Vanderson e Caio Henrique (Mônaco); Fabrício Bruno (Cruzeiro), Oscar (São Paulo), Hugo Souza (Corinthians), Alan Patrick (Internacional), Alexsandro (Lille), Igor Paixão (Feyenoord), Andrey Santos (Strasbourg), Evanílson (Bournemouth), Dodô (Fiorentina), João Pedro (Brighton), Neymar (Santos), Casemiro (Manchester United), Richarlison (Tottenham).