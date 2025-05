Brasil é o segundo pais com maior diferença de salários entre torcedores e jogadores

Pesquisa indica que um torcedor brasileiro médio recebe por ano apenas 0,95% do salario anual médio de um jogador da Série A do Brasileiro

Jogar futebol profissionalmente rende bons frutos para os atletas, uma vez que o esporte é supervalorizado, principalmente no Brasil. Aliás, um estudo do Bola Vip indica que atualmente um torcedor brasileiro médio recebe por ano apenas 0,95% do salario anual médio de um jogador da Série A do Brasileiro.

Assim, a discrepância nos valores coloca o Brasil como o segundo país com o maior abismo entre os salários dos jogadores e os salários da torcida. Em primeiro fica a Arábia Saudita, cuja liga nacional tem os maiores salários do mundo. Dessa forma, um saudita na arquibancada ganha 0,42% do salário de um jogador da liga ao longo de um ano.