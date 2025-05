Botafogo vive dias de calmaria antes de decisão. ʽMiúdoʼ pode ganhar chance

O Botafogo ganhou um tempo precioso para respirar antes da segunda decisão pela Copa Libertadores, contra a Universidad de Chile, pela sexta rodada do Grupo A do torneio internacional, no dia 27, no Estádio Nilton Santos. E tudo graças à vantagem que o time construiu no duelo de ida da terceira fase desta edição da Copa do Brasil. O Mais Tradicional recebeu o Capital (DF) no Colosso do Subúrbio e goleou o adversário por 4 a 0. Só o time alvinegro, aliás, tem uma margem dilatada no score nesta etapa da competição nacional de mata-mata. Em viés de alta, o Glorioso vive, enfim, dias de calmaria.

O Glorioso pode até perder para o Capital por três gols de diferença, na quinta (22), no Mané Garrincha, em Brasília, que se classifica para as oitavas de final da Copa do Brasil. Diante deste cenário, preservar é verbo obrigatório na cartilha. O técnico Renato Paiva tem o luxo de poupar alguns jogadores e apostar em outros nomes com menos minutagem nas últimas jornadas, como o goleiro Linck, o lateral-direito Ponte, o zagueiro Serafim, o volante De Paula, o meia Lindes, o atacante Elias, além dos polivalentes Marçal e Barbosa.