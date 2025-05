Atlético-MG x Maringá: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil na Arena MRV; confira as principais informações do duelo / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), o Atlético-MG recebe o Maringá na Arena MRV, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na primeira partida, no Willie Davids, o placar ficou em 2 a 2, com Igor Rabello e Hulk buscando o empate com o time mandante. Agora, portanto, uma vitória simples define quem avançará para as oitavas de final do torneio. Em caso de novo empate, a disputa acontecerá nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão do Amazon Prime Video (streaming).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Atlético-MG O Galo chega para a partida decisiva após duas vitórias e um empate na última rodada. O último confronto, aliás, foi o clássico contra o Cruzeiro, que terminou em 0 a 0 pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Como não conseguiu vencer no Paraná, o time mineiro precisa vencer em casa para avançar de fase. Porém, o técnico Cuca não sabe se poderá contar com Arana e Gabriel Menino, já que ambos, recém-recuperados de lesão, saíram com dores da partida contra o Cabuloso. Por outro lado, Cuello, que não atuou no final de semana, estará de volta à equipe. Como chega o Maringá Na quinta colocação da Série C, o Dogão venceu apenas uma partida nos últimos cinco jogos. Aliás, vem de uma derrota e um empate, para CSA e Botafogo-PB, respectivamente, pela Terceira Divisão nacional. Após eliminar o Juventude e o União-TO no torneio, a equipe precisa vencer em Belo Horizonte para se classificar direto ou, então, segurar o resultado para levar a partida para os pênaltis. Para a partida, o técnico Jorge Castilho não tem desfalques confirmados até o momento. ATLÉTICO-MG X MARINGÁ 3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 21/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Onde assistir: Amazon Prime Video

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Saravia), Lyanco, Junior Alonso e Caio (Vitor Hugo ou Fausto Vera); Alan Franco, Rubens e Gustavo Scarpa; Rony, Cuello e Hulk. Técnico: Cuca

MARINGÁ: Rafael William; Tito, Max Miller, Vilar; Raphinha, Lucas Bonifácio (Evanderson), Buga, Léo Ceará, Negueba; Matheus Moraes, Maranhão. Técnico: Jorge Castilho

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)