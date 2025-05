Após melhor temporada da carreira, Raphinha atravessa campo de joelhos; veja

Vale ressaltar, portanto, que essa não é a primeira vez que Raphinha cumpre promessa desse jeito. Em 2022, ele atravessou o campo do Brentford Community Stadium de joelhos após o Leeds evitar o rebaixamento na Premier League.

Temporada de Raphinha

Raphinha foi um dos destaques do futebol mundial nesta temporada, e um dos principais nomes do Barcelona nas conquistas da Supercopa da Espanha, Copa do Rei e Campeonato Espanhol.

Na temporada, portanto, Raphinha marcou 34 gols e contribuiu com 25 assistências em 56 partidas. Ou seja, participou diretamente de 59 gols, tendo uma média de mais de uma participação por jogo. Aliás, ele foi o jogador com mais contribuições diretas entre os que disputam as principais ligas da Europa. Dessa forma, o atacante é um dos principais candidatos ao prêmio Bola de Ouro.

Além disso, mesmo com o Barcelona eliminado da Champions League nas semifinais, o atacante é o artilheiro da competição, empatado em 13 gols com Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund. Ele também lidera o ranking de assistências, com oito passes para gol. Ademais, Raphinha também se destacou na Seleção Brasileira. Neste período, foram seis jogos e quatro gols.

