André Ramalho mira 50º jogo com a camisa do Corinthians e destaca momento defensivo da equipe

O Corinthians vai em busca da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Na próxima quarta-feira (22), o Timão recebe o Novorizontino na Neo Química Arena, com a vantagem de ter vencido na ida por 1 a 0. Além da possibilidade de confirmação da vaga, o jogo pode ter um sabor especial para um jogador alvinegro.

“É um orgulho vestir essa camisa. Chegar a 50 jogos em menos de um ano, então, é muito significativo para mim. Até o ano passado, toda a minha carreira profissional tinha acontecido na Europa e eu nem tinha planos de voltar ao Brasil. Mas quando recebi a proposta do Corinthians, tudo mudou. É um dos maiores clubes não só do país, mas do mundo, com uma torcida apaixonada, diferente de qualquer outra e não pensei duas vezes. Desde então, fui muito bem recebido por todos e sempre procuro honrar as tradições do clube com muita dedicação e profissionalismo”, afirmou.

Neste ano, Ramalho conquistou seu primeiro título com a camisa alvinegra: o Campeonato Paulista. Entretanto, o Corinthians passou por uma troca de treinadores e o defensor comentou sobre a adaptação ao trabalho de Dorival Júnior.

“Estamos vivendo uma transição, que foi a troca de comando. O professor Dorival chegou e, aos poucos, está introduzindo as suas ideias e nosso grupo está conseguindo se adaptar bem. Acredito que o trabalho está sendo bem feito e nossa equipe tem demonstrado um bom equilíbrio tanto atrás como na frente. Nos seis jogos sob o comando dele, a gente ganhou quatro, empatou um e perdeu apenas um. Além disso, passamos três partidas sem sofrer gol e isso comprova a nossa evolução”, completou.

Decisão contra o Novorizontino

Mesmo com a vantagem contra o Novorizontino, o zagueiro pede cautela ao time. Ramalho apontou que o adversário tem qualidade e pediu atenção ao Corinthians para conseguir confirmar a classificação.