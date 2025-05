Amigos causam despesa de quase R$ 72 mil para lateral da seleção da Inglaterra

O lateral-direito Kieran Tripper, que frequentemente é convocado para a seleção da Inglaterra, foi vítima de um episódio inusitado. Isso porque ele precisou pagar uma despesa superior a nove mil libras (acima de R$ 72 mil na cotação atual). Alguns de seus amigos visitaram clubes de strip-tease em Newcastle, cidade em que o jogador atualmente reside, e puseram os gastos em seu nome.

Segundo o jornal inglês “The Sun”, a situação ocorreu no clube “For Your Eyes Only”, onde as pessoas próximas ao jogador da Inglaterra adquiriram alguns serviços do local. Os amigos de Tripper, ligados ao clube amador Gateshead, compraram 76 fichas de 100 libras envolvendo danças privadas. Além de outras 38 fichas de 50 libras, como também ingeriram algumas bebidas alcoólicas.