América-MG x Corinthians (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

As Brabas visitam as Spartanas pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria; confira as principais informações do duelo / Crédito: Jogada 10

O América-MG recebe o Corinthians nesta quarta-feira (21), às 16h30 (de Brasília), na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. As Spartanas estão na sétima colocação da tabela, com 16 pontos, enquanto o tual campeão aparece na segunda colocação, somando 22. Com sete pontos de distância para o líder Cruzeiro, o Timão precisa vencer para tentar encurtar essa diferença. Onde assistir A partida terá transmissão do canal fechado Sportv.