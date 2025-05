Al-Hilal pretende contratar Inzaghi para o lugar de Jorge Jesus

Simone Inzaghi está nas disputas da Champions League e do Campeonato Italiano, mas recebeu proposta tentadora da Árabia

Em busca de um substituto para Jorge Jesus, o Al-Hilal tem Simone Inzaghi como principal alvo. O técnico comanda a Inter de Milão e está na final da Champions League. A decisão será contra o PSG, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha.

Segundo a imprensa italiana, o clube saudita prepara uma proposta de 20 milhões de euros (R$ 126 milhões) por ano. Eles consideram a oferta “monstruosa”. A negociação é conduzida por Fahad Bin Saad Bin Nafel, presidente do Al-Hilal. Ele esteve em Milão, em abril, e está confiante no acerto com Inzaghi.