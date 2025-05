Agora pela Copa do Brasil, Diniz deve repetir escalação do último triunfo do Vasco

Técnico não tem novos desfalques para escalar a equipe, que mede forças com o Operário-PR, em São Januário, pela 3ª fase do torneio

Depois da vitória sobre o Fortaleza, o Vasco volta a campo nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília). O adversário será o Operário-PR pelo jogo de volta da Copa do Brasil, em São Januário. Assim, a tendência é que o técnico Fernando Diniz repita a escalação do triunfo por 3 a 0 sobre o Leão do Pici.

Dessa forma, o comandante não tem novos desfalques ou problemas para montar a escalação cruz-maltina. Quem pode reaparecer entre os relacionados. Isso porque o técnico deixou claro, na última coletiva, que o francês realiza trabalhos no campo com a preparação física e de forma parcial com o elenco.