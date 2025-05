Adversário do Flamengo no Mundial, técnico do Chelsea detona calendário antes de final

Com a temporada na Europa caminhando para o fim, alguns clubes começam a externar a insatisfação com o calendário de jogos. O Chelsea é um deles. A uma semana da final da Liga Conferência, o técnico Enzo Maresca soltou o verbo. Afinal, a equipe ainda terá pela frente uma “decisão” pelo Campeonato Inglês.

No próximo domingo (25), os Blues fazem confronto direto contra o Nottingham Forest por vaga na próxima Champions. Adversário da equipe de Londres na final do dia 28, o Betis fará sua última partida pelo Campeonato Espanhol diante do Valencia na próxima sexta (23).