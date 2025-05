Acordo com Daniel Alves resultou em arrependimento de Neymar após saída do Barcelona

Podcast trouxe à tona detalhes inéditos da transferência do camisa 10 do Santos ao PSG, com participação direta do ex-lateral na decisão

O mais recente episódio do podcast Neymar, produzido pelo UOL Esporte, expôs detalhes inéditos sobre a saída do atacante do Barcelona em 2017. Entre as revelações, a participação direta de Daniel Alves na decisão do ídolo santista à época. O conteúdo também trouxe à tona o arrependimento do jogador e os impactos dessa mudança em sua carreira, sob o prisma do empresário André Curry.

Uma conversa entre Neymar e Daniel Alves, durante o voo de retorno do casamento de Lionel Messi, ainda em 2017, praticamente sacramentou a ida do craque ao PSG. André Curry, que representava o Barcelona na ocasião, revelou uma proposta do ex-lateral para que os dois se transferissem juntos a Paris.