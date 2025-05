Zubeldía define ‘lista de cobradores de pênaltis’ no São Paulo com três nomes

O São Paulo espantou um fantasma no último sábado (17/5), durante a vitória em cima do Grêmio por 2 a 1, no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o Tricolor garantiu um triunfo com um gol de pênalti de André Silva. Contudo, a cobrança na marca da cal vinha sendo uma grande dor de cabeça para Luis Zubeldía.