Vasco x Operário-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Depois do triunfo sobre o Fortaleza, o Vasco vira a chave para disputar uma vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças , nesta terça-feira (20), às 19h (de Brasília), com o Operário-PR, em São Januário. No jogo de ida, os times ficaram no empate por 1 a 1, em Ponta Grossa. Quem vencer avança às oitavas de final, mas se persistir em um novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Agora, o Cruz-Maltino chega com um novo comandante, visto que Fernando Diniz irá para seu terceiro jogo à beira do campo. No duelo do dia do trabalhador, o interino Felipe Loureiro foi quem comandou a equipe.