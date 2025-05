Time de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr anuncia mudanças no seu escudo

Em relação ao histórico do clube, o time da Arábia Saudita chegou ao seu sétimo escudo. O anterior, por sua vez, era utilizado desde 2020. Entretanto, suas tradicionais cores — azul e amarela — jamais foram deixadas de lado. O amarelo simboliza as areias dos desertos árabes, enquanto o azul representa as águas do Mar Arábico. Entre as mudanças mais notáveis, destaca-se a retirada da coroa sobre o escudo, presente desde 2011. Por outro lado, o mapa do país permanece no emblema.

Nesta segunda-feira (19), o Al-Nassr divulgou a mudança visual do seu escudo. O anúncio foi realizado em suas redes sociais e relembra as glórias da agremiação em seus 70 anos de história. Dessa forma, em seu novo emblema, adotará apenas o nome “Nassr”. Além disso, incluirá o ano e o nome da cidade em que foi fundado: “Riyadh 1955”.

“Nassr. Uma palavra cheia de significado. É aquele momento em que nasce a paixão? Ou aquele em que a vida lhe dá um verdadeiro companheirismo? É a espinha dorsal de sua carreira? Ou se destaca com algo que se parece com você? Uau… esse é o mesmo kit da final de ontem? É quando seu nome chega lá antes de você? Ou quando seu nome se destaca… com base em seu legado? Como o príncipe Abdulrahman bin Saud — que descanse em paz — disse certa vez: ‘Nassr é quem aparece. Todo mundo vê Nassr de forma diferente. Mas o que todos concordam é que você é Nassr. Em cada momento, em cada passo. Todo ano, a Nassr leva seu nome. Todo ano… você é Nassr'”, diz a postagem do clube nas redes sociais.

Time conta com brasileiros no elenco e Cristiano Ronaldo

Nos últimos anos, o Al-Nassr popularizou-se no futebol mundial, principalmente com a chegada de Cristiano Ronaldo em 2022. Além disso, o clube reforçou o elenco com atletas de renome, como Mané, Laporte, Brozovic e Otávio. Para completar o grande time saudita, há três brasileiros: o goleiro Bento, o atacante Ângelo, ex-Santos, e Wesley, ex-Corinthians. Anteriormente, o clube contava com Anderson Talisca, atualmente na Turquia, e Alex Telles, agora no Botafogo.

