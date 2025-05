Thiago Silva sobre Ancelotti na Seleção Brasileira: ‘Eu amo o Carlo’

Na zona mista após a partida contra o Juventude, no último domingo, válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, Thiago Silva foi perguntado sobre a chegada de Carlo Ancelotti à Seleção Brasileira. O capitão do Fluminense rasgou elogios ao novo comandante.

“A escolha foi perfeita pro momento que a gente está atravessando. Um momento de muita dificuldade e vai chegar um cara muito capacitado nesse sentido de poder ajudar. Um cara que vai agregar muito. Eu sou até um pouco suspeito de falar, porque trabalhei com ele no Milan, depois PSG. Joguei contra ele algumas vezes na Premier League. Enfim, eu amo o Carlo. E desejo toda sorte do mundo para ele com a nossa seleção”, disse Thiago.