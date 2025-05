Seleção: dupla do Botafogo está em pré-lista de Carlo Ancelotti

Jesus e Telles foram lembrados. No dia 26 deste mês, treinador anuncia os convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Dois jogadores do Botafogo podem pintar na Seleção Brasileira nas duas próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O lateral-esquerdo Alex Telles e o centroavante Igor Jesus estão na pré-lista do novo técnico do time pentacampeão mundial, Carlo Ancelotti. No dia 26 deste mês, Ancelotti anuncia, enfim, os 23 jogadores que vão representar o Brasil nos primeiros dois jogos do técnico italiano na Seleção.