Ricardo Mathias impressiona e sai na frente em disputa pela vaga no Inter

O desempenho de Ricardo Mathias é um alento em meio ao período de oscilação na temporada do Inter. Isso porque o jovem atacante foi o autor do gol salvador no empate frustrante por 1 a 1 com o Mirassol, no último domingo (18), no Beira-Rio. O camisa 49 aproveitou as oportunidades e se torna uma esperança no elenco. Ricardo marcou dois gols nos dois últimos jogos do Colorado e se consolida como titular provisório da equipe na disputa com Lucca.

Inclusive, ele esteve entre os 11 iniciais nos dois últimos compromissos da equipe. Assim, o atacante, de 18 anos, mostra que pode ser uma peça útil em momento de urgência. Afinal, Borré e Valencia ainda se recuperam de lesões musculares. Ricardo anotou o gol no fim da primeira etapa e que deu início a vitória sobre o Nacional, no Uruguai, em jogo decisivo pela Libertadores. No jogo seguinte manteve o desempenho e balançou as redes do Mirassol. O principal questionamento é se Mathias terá sucesso em manter a performance seguirá dando conta do recado.