Paiva atende ʽpedidoʼ de Marçal e louva consistência defensiva do Botafogo

Marçal pediu. Renato Paiva atendeu. Na última sexta-feira (16), nas comemorações do centenário de Nilton Santos, o defensor do Botafogo sugeriu, de forma até bem-humorada, que o Mister colocasse três laterais-esquerdos em campo como uma forma de homenagem à lenda. E não é que aconteceu! Aliás, mais rápido do que o previsto. Por força do destino e de circunstâncias que não estão ao alcance do treinador português, o Glorioso terminou a rodada 9 do Campeonato Brasileiro com três jogadores da posição, no empate com o Flamengo por 0 a 0, neste domingo (18), no Maracanã.

No segundo tempo do clássico, Marçal substituiu o zagueiro David Ricardo, lesionado. Assim, o Mais Tradicional ficou com o camisa 21 na zaga central, Telles na posição original e Cuiabano mais adiantado. Ao Jogada10, na entrevista coletiva, Paiva confessou que ficou até com um pouco de receito de “completar” o trio. Ele poderia ter, por exemplo, improvisado o volante Barbosa na zaga central.