Neto faz críticas a Ronaldo Fenômeno sobre presidência da CBF: ‘Gosta é de dinheiro’

“Vocês acreditam mesmo na CBF? Entra o Reinaldo Carneiro, gosto dele, mas ele foi braço direito do Marco Polo Del Nero. O Ronaldo porque gosta do Brasil… O Ronaldo gosta é de dinheiro! Você já viu ele dar alguma opinião política ou social? Dentro de campo foi bom. Fora é pífio. Fora do campo não sabe nada”, disse.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vem sendo alvo de polêmicas recentemente. Aliás, Ednaldo Rodrigues foi destituído da presidência na última semana . Assim, o Craque Neto lembrou sobre a intenção de Ronaldo Fenômeno de se candidatar ao posto antes do ocorrido e criticou a postura do ex-jogador no caso.

Além disso, ele usou o Cruzeiro como exemplo e também questionou se alguma vez Ronaldo Fenômeno se manifestou publicamente sobre as coisas que acontecem na CBF.

“Compra o Cruzeiro por R$ 400 e vende por R$ 600 milhões. Ganhou R$ 200 milhões. Como empresário é monstro… Como eu posso acreditar no Ronaldo que diz que são todos todos farinha do mesmo saco? Ele é amigo do Ricardo Teixeira. É amigo do Andrés… Quando que ele deu um pau no Ricardo Teixeira? Qual deles criticou o Marin? Quem falou do Marco Polo Del Nero? Quando se manifestaram publicamente sobre as coisas que acontecem na CBF?”, completou.

Críticas de Fenômeno

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno criticou a iminente eleição na CBF. Dessa forma, ele indicou que o pleito não mudará em nada o panorama nacional. Assim, ele sugeriu que o mais importante é reduzir a influência das federações estaduais na Confederação Brasileira de Futebol.

“Não é novidade o que está acontecendo agora. É um momento terrível e o mais impressionante é que nós não vemos uma luz no fim do túnel. Enquanto o estatuto da CBF for esse em que o poder fica na mão dos 27 presidentes de federações, essa palhaçada vai continuar. Se não mudar o estatuto, essa palhaçada vai continuar. Muda a página, mas o livro é o mesmo. É tudo farinha do mesmo saco”, comentou Ronaldo em entrevista à “Band”.