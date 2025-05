Náutico x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo vai até Recife para encarar o Náutico, nesta terça-feira (20/5), às 21h30, no estádio dos Aflitos, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu a primeira partida, no Morumbis, por 2 a 1 e joga ao menos por um empate para avançar as oitavas de final. Já o Timbu precisa vencer por um gol de diferença para levar o jogo para os pênaltis ou por dois tentos para eliminar os paulistas e seguir na competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Náutico

O técnico Hélio dos Anjos está lidando com problemas médicos para escalar o Náutico. Afinal, o lateral-esquerdo Luiz Paulo e o zagueiro João Maistro estão no departamento médico e seguem fora. Além disso, outra baixa de peso consiste no atacante Paulo Sérgio, um dos destaques dos sistema ofensivo da equipe. Por fim, na goleada sobre o Ypiranga, os atletas Felipe Santana, Hélio Borges e Caio Vitor não foram relacionados no fim de semana visando justamente o duelo contra o São Paulo e podem ganhar uma chance no time titular. O Timbu aposta muito no estádio dos Aflitos para conseguir reverter a derrota no Morumbis e avançar na Copa do Brasil.

Como chega o São Paulo

Por outro lado, o Tricolor também tem muitos desfalques para a partida. Começando pelos habituais, Calleri, Igor Vinícius, Luiz Gustavo e Henrique Carmo seguem no departamento. Assim como o meia-atacante Lucas Moura, que ainda trata uma lesão no joelho direito e está fora. Além disso, Ferreirinha tem uma contusão no pé esquerdo e também não joga. A dupla, aliás, só deve voltar em julho, após a pausa para o Super Mundial de Clubes. Para piorar a situação, Marcos Antônio e Lucca, que deixaram o embate contra o Grêmio com dores, ainda são dúvidas. Eles não sabem se terão condições de encarar o Náutico. Contudo, a boa notícia é a vantagem construída no Morumbis. O São Paulo venceu por 2 a 1 em casa, com dois gols de Luciano e agora joga pelo empate para seguir na Copa do Brasil.

NÁUTICO X SÃO PAULO

Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil

Data/hora: 20/05/2025 (domingo), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio dos Aflitos, Recife (PE)

NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Rayan, Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir, Marco Antônio e Patrick Allan; Thalissinho, Kelvin e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares (Ferraresi), Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Alisson, Pablo Maia e Oscar; Lucas Ferreira, Luciano e André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)