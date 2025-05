Messi é eleito melhor jogador da história pela IFFHS; Pelé fica em 2º

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou, no último final de semana, o ranking com os melhores melhores jogadores da história do esporte. E a lista conta com uma polêmica daquelas. Isso porque Messi, campeão mundial com Argentina em 2022, aparece à frente de Pelé, considerado o Rei do Futebol.

O Top-3 é formado por Messi, Pelé e Maradona. A IFFHS divulgou seu Top-10 com outros dois brasileiros: Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho. Outro argentino e mais quatro europeus completam a lista.