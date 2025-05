Mbappé, do Real Madrid, segue na briga pela Chuteira de Ouro da Europa

Com um ótimo rendimento neste final de temporada, Mbappé estufou a rede em oito oportunidades nos últimos cinco jogos pelo Real Madrid. Assim, o craque francês está a um tento de garantir a Chuteira de Ouro da Europa em 2024/25 e pode conseguir na última rodada da La Liga, no próximo final de semana.

Vale lembrar que o atacante marcou um dos gols do triunfo merengue, de virada, sobre o Mallorca por 2 a 1 e também anotou um no duelo com o Sevilla. Diante do Barcelona, fez um hat-trick, porém a equipe não saiu de campo vitoriosa. No sábado (24), o Real mede forças com a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.