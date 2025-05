Martínez revela estratégia na expulsão de Escobar: ‘Caiu na minha mão’

Volante do Corinthians e lateral do Santos discutiram no segundo tempo e receberam o amarelo de Raphael Claus. jogador do Peixe acabou expulso / Crédito: Jogada 10

O Corinthians venceu o Santos por 1 a 0 neste domingo (19/5), na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo bastante pegado. Entre o gol de Yuri Alberto e a pressão do Peixe em busca do empate, um lance acabou sendo bastante decisivo no clássico. Após uma briga entre José Martínez e Escobar, o lateral-esquerdo do Alvinegro Praiano acabou sendo expulso por Raphael Claus.

Após a partida, o volante comentou a estratégia curiosa de "irritar" o adversário, para que os dois conseguissem o cartão amarelo. Contudo, naquela ocasião, Escobar já tinha recebido uma advertência ainda no primeiro tempo. "Não sei se ele esqueceu, mas eu não [risos]. Estava falando com ele, Escobar disse que não me responderia por já ter amarelo. Continuei atacando, ele caiu na minha mão. Não sei se esqueceu, mas quando ele me dá amarelo, eu falo porque ele também estava falando e sai a expulsão. Mas isso fica no campo", disse Martínez, após o jogo. O vermelho acabou com qualquer chance de reação para o Santos na derrota por 1 a 0 na Neo Química Arena. Na ocasião, Escobar foi empurrado por José Martínez no início da jogada. Os dois bateram boca na continuação do lance. Claus, então, decidiu por advertir os dois e o lateral, já amarelado, acabou expulso. Pelo lado santista, o volante Tomás Rincón mostrou indignação com o lance e a revolta dos jogadores santistas com o lance.