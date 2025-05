Marta é eleita a melhor jogadora da história pela IFFHS

Marta foi eleita a maior jogadora da história do futebol feminino pela IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol). O anúncio feito nesta segunda-feira (19), com a divulgação do ranking das dez melhores de todos os tempos, também colocou Messi como melhor de todos os tempos no masculino.

Mesmo com domínio das jogadoras dos Estados Unidos na lista, o primeiro lugar ficou com a brasileira. Aitana Bonmatí, atual melhor do mundo, aparece na décima colocação.