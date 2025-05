Liverpool tenta contratação de jogador que estava na mira do Real Madrid

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências do futebol europeu, o clube inglês já iniciou conversas com o Bournemouth e também tenta chegar a um acordo com o jogador.

Além disso, Kerkez, que também chegou a despertar o interesse do Real Madrid, agora é prioridade dos Reds. Por outro lado, o time espanhol parece estar focado na contratação de Álvaro Carreras, do Benfica.

Na atual temporada, Kerkez disputou 39 partidas, marcou dois gols e deu cinco assistências.