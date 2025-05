Léo Ortiz analisa empate do Flamengo e admite ‘desgaste físico e mental’

O Flamengo ficou no empate por 0 a 0 com o Botafogo, no Maracanã, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, após um bom primeiro tempo, em que conseguiu chegar com mais frequência à meta adversária, o Rubro-Negro caiu de rendimento. Léo Ortiz, então, admitiu um “desgaste físico e mental” em virtude do calendário e depois da decisão na Libertadores.

“Foi um jogo equilibrado. No primeiro tempo conseguimos agredir mais, criar mais oportunidades. No segundo, por conta do desgaste das duas equipes, ficou mais equilibrado. Os dois times jogaram decisões pela Libertadores no meio da semana (…) Temos que analisar os cenários. Criou um desgaste físico e mental. O Botafogo também transpareceu isso”, disse.