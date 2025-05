Jornal espanhol repercute ‘retornos ilustres’ em pré-lista de Ancelotti na Seleção

O jornal debruçou na expectativa criada em torno da presença de nomes como Neymar e Oscar — tratado pela reportagem como “retornos ilustres”. O astro santista é baixa na Seleção desde a grave lesão no joelho, em outubro de 2023. Já o meia do São Paulo reaparece depois de oito anos no cenário canarinho.

O veículo destacou ainda que, salvo contratempos, nomes como Vini Jr., Rodrygo, Endrick e Raphinha estão garantidos no time do italiano. A imprensa estrangeira também tem abordado muito sobre o simbolismo do início do ciclo de Carlo Ancelotti no Brasil.

Outro ponto de atenção: Flamengo

A intensa presença de atletas rubro-negros também ganhou destaque na reportagem do ‘Marca’. O jornal abordou o ”número chamativo” de jogadores do Flamengo e os citou: Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro. O atacante tem chances de retornar à Canarinho após a lesão de setembro de 2024.

Ancelotti mira em novidade

Um nome em específico também chamou atenção do jornal: Igor Paixão. Sem histórico na Seleção, o atacante do Feyenoord teve a excelente fase reconhecida ao figurar na pré-lista. Com 18 gols e 19 assistências, o jogador vive a expectativa de se tornar opção diante do possível indicativo de renovação do elenco.

Formalidade e datas confirmadas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) enviou a pré-lista aos clubes brasileiros no sábado (18), respeitando o prazo determinado pela FIFA — 15 dias antes da apresentação oficial dos atletas. A convocação final com os 23 nomes acontece na próxima segunda-feira, dia 26 de maio, no Rio de Janeiro, durante a apresentação oficial de Ancelotti como novo técnico.