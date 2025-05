Jardim se surpreende com a estratégia defensiva do Galo contra o Cruzeiro

O treinador Leonardo Jardim criticou a postura do Atlético com o empate em 0 a 0 com o Cruzeiro, neste domingo, 18/5, pelo Brasileirão. Para o comandante português, foi surpreendente o jogo do Galo, muito retraído, mesmo jogando um clássico. Ele disse que não estava acostumado a ver que, num dérbi diante do arquirrival, um time fosse tão defensivo.

“Fiquei admirado como, em um dérbi, num clássico dessa natureza, o nosso adversário não buscou o jogo, procurou só o contra-ataque. Com isso, o Cruzeiro foi quem assumiu a responsabilidade da partida. Um dérbi normalmente é um jogo equilibrado. Hoje vi este dérbi com uma equipe dominante e a outra travando o jogo com faltas. E isso partindo de um time que foi campeão brasileiro e sul-americano. Mas respeito a estratégia. Quem sou eu para dar opinião sobre a estrategia do adversário”.