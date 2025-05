Inter pressiona CBF por áudios do VAR em pênalti não marcado

O Internacional enviará uma solicitação à CBF para a entidade disponibilizar os áudios do VAR de um lance em que o clube reclama de um possível pênalti. Na ocasião, o Colorado ficou na bronca por conta de uma ocasião em que Wesley cabeceou e a bola bateu no braço de Reinaldo, do Mirassol. A arbitragem não marcou nada em campo e o árbitro de vídeo não orientou a revisão.

Nesta segunda-feira (19), a CBF disponibilizou apenas o áudio do lance do gol anulado de Gustavo Prado, que não gerou reclamações do lado Colorado. Extraoficialmente, a Comissão de Arbitragem da entidade interpretou que houve pênalti na ocasião. Se o pedido do Inter for atendido, a CBF deverá disponibilizar os áudios nas próximas horas.