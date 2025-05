Igor Paixão, do Feyenoord, entra em pré-lista da Seleção Brasileira

Atacante do clube holandês está entre os pré-convocados do técnico Carlo Ancelotti para as próximas partidas das Eliminatórias da Copa / Crédito: Jogada 10

Igor Paixão é a principal novidade de Carlo Ancelotti na pré-lista da Seleção Brasileira. Sem histórico de convocações, o atacante do Feyenoord, de apenas 24 anos, teve a excelente fase reconhecida ao figurar na pré-lista. Com 18 gols e 19 assistências no ano, o jogador vive a expectativa de se tornar opção diante do possível indicativo de renovação do elenco. LEIA MAIS: Jornal espanhol repercute ‘retornos ilustres’ em pré-lista de Ancelotti na Seleção

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Igor Paixão registrou sua melhor temporada em números, como artilheiro e líder de assistências do Feyenoord. O grande jogo de 2025 foi na goleada por 6 a 2 sobre o FC Twente, em 16 de março. Ele, afinal, anotou um hat-trick e deu três assistências. O jogador é das categorias de base do Coritiba, onde permaneceu até a estreia no profissional, em 2019. Em seguida, passou pelo Londrina, voltou ao Coxa até se transferir para o Feyenoord, em 2022. Desde então, são 129 partidas vestindo a camisa do time europeu. Ao todo, são 39 gols e 24 assistências. O nome de Igor Paixão se junta a Neymar, Oscar, Fabrício Bruno, Hugo Souza e seis representantes do Flamengo. Um dos jogadores rubro-negros, Pedro, tem grande possibilidade de entrar na lista final. Assim, a primeira convocação de Carlo Ancelotti vai acontecer no dia 26 de maio para os jogos das Eliminatórias.