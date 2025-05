Grêmio x CSA: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio encara o CSA nesta terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil . Na ida, o Tricolor Gaúcho perdeu por 3 a 2 no Estádio Rei Pelé, em Alagoas. Assim, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação no tempo normal. Em caso de uma vitória magra dos mandantes, a vaga será definida nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

Como chega o Grêmio

O Imortal não sabe o que é vencer há cinco jogos e vive situação preocupante no Campeonato Brasileiro. Afinal, na 17ª posição, conquistou apenas nove pontos em nove rodadas. Na Sul-Americana, porém, já garantiu classificação para as oitavas de final. Agora, quer fazer o mesmo na Copa do Brasil, mas para isso precisará vencer o Brusque em casa, já que perdeu fora. Para a partida decisiva, o Grêmio segue com lista de desfalques. Seguem no departamento médico: João Lucas, Cuéllar, Edenilson, Igor Serrote, Gustavo Martins e Rodrigo Ely.

Como chega o CSA

Na terceira divisão do Campeonato Brasileiro, o time alagoano aparece na nona colocação da tabela e vem oscilando na temporada. Assim, chega para a partida após uma vitória e um empate. Em seu último duelo, ficou no 0 a 0 com o Tombense. Com o grande resultado em casa no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, a equipe joga por empate em Porto Alegre. Para isso, o técnico Higo Guimarães poupou seus titulares pela Série C e, portanto, deve ir a campo com força máxima. Brayann não joga após torção no tornozelo esquerdo, porém, os meias Danilinho e Ramon voltam a reforçar a equipe.

GRÊMIO X CSA

3ª fase da Copa do Brasil – Jogo de volta

Data e horário: 20/05/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Villasanti, Monsalve (Cristaldo) e Amuzu (Ronald); Arezo e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes

CSA: Gabriel Félix; Felipe Albuquerque, Islan, Betão e Enzo; Gustavo Nicola, Silas, Camacho e Gabriel Vieira; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Guimarães

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Raphael de Albuquerque Lima (SP)

VAR: Daiane Muniz (SP)