Fluminense x Vasco: informações sobre venda de ingressos são divulgadas

A partida válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro acontece neste sábado, às 18h30, no Maracanã

Mandante da partida, o Fluminense divulgou as informações sobre a venda de ingressos para o clássico contra o Vasco, no Maracanã, no próximo sábado (24/5), às 18h30, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Ainda faltam alguns dias para a partida e ambos têm compromissos pela Copa do Brasil no meio da semana, no entanto, a expectativa em relação ao clássico é grande. Certamente o fator Fernando Diniz, campeão da Libertadores com o Flu, comandando o Vasco da Gama, será um atrativo a mais para o jogo.