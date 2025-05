Fluminense rescinde contrato com Renato Augusto

Meia, que tinha vínculo até o fim da temporada, rescinde com o Tricolor de forma amigável; Jogador já pretendia se aposentar no fim de 2025

Renato Augusto não é mais jogador do Fluminense. O clube divulgou, na noite desta segunda-feira (19), que rescindiu contrato com o meia, de 37 anos. Ele tinha contrato com o Tricolor até o fim de 2025 e já pretendia encerrar a carreira após término do vínculo.

“O Fluminense FC e Renato Augusto comunicam o encerramento do contrato em comum acordo entre as partes. Cria do futsal do clube, Renato voltou às Laranjeiras em 2024 e foi fundamental na conquista da CONMEBOL Recopa naquele ano. Ao todo, disputou 35 jogos com a Armadura Tricolor e marcou 1 gol. O Fluminense agradece ao atleta por sua contribuição no período em que esteve no clube e lhe deseja sucesso”, em comunicado do Fluminense.