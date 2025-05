Ex-zagueiro da Seleção Brasileira apresentou evolução após sofrer queimaduras

Ex-jogador, pentacampeão mundial, foi vítima de um acidente doméstico, na última sexta (16), mas está estável e consciente / Crédito: Jogada 10

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, sofreu queimaduras em um acidente doméstico, na última sexta-feira (16). Na conta oficial do Instagram do ex-atleta, houve a publicação de uma atualização da sua condição de saúde. De acordo com o informativo, o ex-defensor segue internado, mas relatos de seus familiares indicam que ele se mostra consciente, estável e em uma progressão gradativa do seu quadro clínico. Assim, a análise da equipe médica que está lhe dando assistência, há uma projeção esperançosa envolvendo o seu processo de recuperação. Confira:

Gostaríamos de agradecer por todas as mensagens de apoio e orações que temos recebido. As notícias são boas: Lúcio está bem, consciente e estável, com melhora progressiva do quadro clínico. Ele segue sob acompanhamento da equipe médica, que permanece otimista quanto à sua recuperação. Estamos confiantes e com o coração tranquilo, aguardando a evolução dos próximos dias. Manteremos todos atualizados.

Muito obrigado pelo carinho e respeito de todos.

Muito obrigado pelo carinho e respeito de todos. O acidente ocorreu na sexta-feira quando uma lareira ecológica explodiu em sua residência em Brasília. As queimaduras são de segundo grau e atingiram quase um quinto da superfície corporal do ex-atleta. Apesar da extensão das lesões, o quadro de saúde do ex-jogador é considerado estável. A equipe médica especializada em tratamento de queimados acompanha o ex-defensor da seleção brasileira desde sua chegada ao hospital. O ex-atleta foi imediatamente encaminhado para atendimento médico após o incidente doméstico