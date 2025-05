Enfraquecimento defensivo: Inter saiu atrás em oito dos seus últimos dez jogos

O caso em questão foi o triunfo sobre o Juventude por 3 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, no jogo anterior, o Internacional também se encontrou em um contexto prejudicial e precisou ter um esforço ainda maior para evitar uma derrota. No caso, o Nacional, do Uruguai, abriu uma vantagem de três gols no Beira-Rio. Na sequência, o Inter se recuperou e conseguiu o empate.

Especificamente ao analisar estes dois jogos, o Inter conseguiu criar um cenário favorável. Entretanto, de maneira geral, em suas últimas dez partidas, a equipe gaúcha tem apenas dois triunfos em que não precisou reverter uma desvantagem. Trata-se da vitória sobre o próprio Nacional, no Uruguai, pela quinta rodada do Grupo F da Libertadores. Além do resultado positivo sobre o Maracanã, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Beira-Rio.

Inter demonstrou dificuldade em seis dos seus últimos dez compromissos

Nos outros seis embates que não foram citados, o Internacional saiu atrás do placar em todos e soma dois empates contra Grêmio e Mirassol pelo Brasileirão. Além disso, quatro derrotas para Palmeiras, Corinthians e Botafogo pelo mesmo torneio, assim como Atlético Nacional, na Colômbia pela Libertadores.

A esperança para o Inter conseguir extinguir tal preocupação é que volta a enfrentar o Maracanã, do Ceará, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O embate, aliás, ocorrerá na próxima quarta-feira (21), às 19h, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Ou seja, o time gaúcho assegura a classificação para as oitavas de final da competição com um empate ou qualquer triunfo.