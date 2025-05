Em áudio do VAR, árbitro analisa jogada de corte na perna de Serna, do Fluminense

A CBF divulgou o áudio do VAR de um lance polêmico no empate entre Juventude e Fluminense por 1 a 1. Após uma entrada de Marcos Paulo, aos 21 do segundo tempo, Kevin Serna teve que deixar a partida com um corte na perna. No entanto, o árbitro Wilton Pereira Sampaio não assinalou falta na disputa de bola.

Um fator que despertou curiosidade é que nem o VAR o acionou para uma análise na cabine de vídeo. O colombiano deixou o gramado para a entrada de Riquelme, que voltou aos gramados, recuperado de lesão.