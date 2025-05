Do BBB ao futebol: Globo reforça equipe para o Mundial de Clubes com nome de peso

Emissora traçou um planejamento com cobertura multiplataforma para transmissão de todos os jogos do torneio, após acordo com a DAZN / Crédito: Jogada 10

A ‘Central da Copa do Mundo de Clubes’ terá uma sensação de flashback para Tadeu Schmidt. Depois de um hiato, o apresentador está de volta ao universo esportivo da Globo para comandar o programa diário do novo Mundial da Fifa, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. A atração ocorrerá nos moldes do ‘Central da Copa’ e ‘Central Olímpica’. O projeto faz parte da programação especial da emissora para competição, que contará com cobertura multiplataforma. O SporTV exibirá todas as 63 partidas, enquanto a TV aberta transmitirá apenas os principais confrontos — incluindo dos brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras representam o Brasil no torneio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Tadeu estará acompanhado de Paulo Nunes direto de um dos estúdios exclusivos do canal. A atração vai ao ar todas as noites no decorrer da competição. Cobertura completa da Globo Os embates entre as principais equipes do cenário mais recente do futebol tem atraído atenção global. Isso porque além dos quatro brasileiros, clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Chelsea, River Plate, Borussia Dortmund e Manchester City também estão classificados. Fora que a Fifa tem investido tudo para tornar o apelo nível Copa do Mundo de seleções. Diante do desafio, a Globo escolheu um formato que reforça seu investimento na cobertura ao vivo. A aposta se baseia em uma abordagem informativa, dinâmica e com ampla participação de especialistas. De acordo com a coluna ‘F5’, o canal tem tratado o programa de Tadeu como um dos pilares do planejamento para ampliar a audiência noturna do canal. Continuidade no Big Brother Brasil Apesar do novo compromisso, Tadeu Schmidt permanecerá à frente do Big Brother Brasil. O apresentador já está garantido para próxima edição e detém absoluto prestígio com a direção do reality.