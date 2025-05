Depay faz tratamento intensivo e se aproxima de retorno no Corinthians

Holandês vem trabalhando em três períodos para voltar o mais rápido possível, mas ainda deve ser desfalque na Copa do Brasil

O atacante Memphis Depay vem se esforçando ao máximo para estar novamente à disposição do técnico Dorival Júnior. O holandês vem realizando um treinamento intensivo em três períodos para voltar a jogar pelo Corinthians. Contudo, ele deve seguir fora da lista de relacionados contra o Novorizontino, nesta quarta (21/5), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.

O treino intensivo, entretanto, quase deu resultado antes. Isso porque o Corinthians esperou até o último minuto para saber se o holandês teria condições de jogar o clássico contra o Santos, neste domingo (18/5), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar da boa evolução, o Timão prega cautela com o retorno do atacante para não agravar sua lesão.

O tratamento “24 horas” de Memphis começou logo depois da lesão sentida na terça-feira passada (13/5). O problema ligamentar no tornozelo direito não exige intervenção cirúrgica, mas fisioterapia intensiva. O comprometimento do atacante, aliás, vem sendo bastante elogiado pelos funcionários do Corinthians.

“Ele teve uma torção forte no tornozelo, inchaço grande, absurdo até. Talvez tenhamos no meio de semana de poder iniciar trabalhos. Está tentando acelerar máximo possível, hoje estava mais enxuto”, disse Dorival Júnior, após o clássico.

Quando Depay volta?

Apesar de existir a expectativa pelo retorno já contra o Novorizontino, Memphis Depay deve retornar apenas no próximo sábado, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.