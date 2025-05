Da ‘lua de mel’ ao término: as fases do relacionamento de Gabigol e Rafaella

Jogador do Cruzeiro e irmã de Neymar vivem idas e vindas desde 2017; Casal retornou relacionamento no fim do ano passado

O relacionamento de Gabigol e Rafaella Santos voltou a ser assunto nos últimos dias. O casal retornou o relacionamento no fim do ano passado e viviam uma espécie de ‘lua de mel’, mas ao que tudo indica, após o atacante arquivar as fotos da irmã de Neymar das redes sociais, a relação chegou ao fim. A relação dos dois é marcada por idas e vindas, no entanto, uma viagem para o Japão em dezembro de 2024, marcou o retorno de Gabigol e Rafaella. Os dois foram flagrados juntos e depois chegaram a postar alguns momentos do passeio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Já no início do ano, a irmã de Neymar compareceu na apresentação de Gabigol no Cruzeiro. Além disso, Rafaella marcou presença em algumas partidas do jogador, que chegou até a postar alguns registros raros da amada em suas redes socias na sua nova rotina em Belo Horizonte. No entanto, a ausência do jogador na festa de aniversário de Rafaella, em março, já havia levantado rumores de uma crise no relacionamento dos dois. No entanto, na época, ela comemorou os 29 anos em São Paulo – e o atacante já estava morando em Belo Horizonte. Na última semana, o jogador arquivou todas as fotos com a irmã de Neymar do seu perfil no Instagram. Essa atitude, portanto, levantou rumores de um possível término do casal. Aliás, recentemente, em entrevista para o Cruzeiro, o atacante não citou o namoro ao contar sobre a sua rotina em Belo Horizonte. Chegou ao fim? Gabigol e Rafaella costumam a ser discretos no relacionamento. Poucas postagens nas redes sociais, poucas aparições públicas. No entanto, de acordo com o “Portal LeoDias”, a relação dos dois chegou ao fim “motivada por traições e pelas constantes festas do jogador em Belo Horizonte”.

Assim, quem fez questão de se pronunciar sobre a notícia foi o próprio jogador. Ele deixou um comentário no perfil do colunista Léo Dias, no Instagram, contestando a informação e depois se manifestou nos stories do seu perfil. “De onde você tira essas coisas?”, questionou Gabigol, incluindo emojis de risadas. “Mais uma vez, me vejo na obrigação de vir a público para negar uma reportagem que expõe, de forma irresponsável, aspectos da minha vida pessoal. Foi publicada hoje uma matéria com informações distorcidas e completamente falsas. Entendo que figuras públicas estejam mais expostas, mas isso não justifica a propagação de mentiras. Meu relacionamento diz respeito apenas a mim e à minha companheira. Tudo que envolve sua continuidade ou não foi conversado e decidido entre nós, com respeito e maturidade”, escreveu em seu perfil.

Gabigol e Rafaella: idas e vindas A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima. Já no Flamengo, a segunda tentativa. Os dois reataram o namoro e se mantiveram juntos por boa parte da campanha dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2019, mas já estavam separados na virada de ano para 2020. Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabigol e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentaram manter o relacionamento em off por um período, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano de 2023, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.