Crystal Palace x Wolves: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 37ª rodada da Premier League, Crystal Palace e Wolves se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres. Os Eagles vivem momento mágico após conquistarem a FA Cup em cima do Manchester City, consolidando o primeiro título oficial do clube. No Campeonato Inglês, ocupam a 12ª posição da tabela, com 49 pontos, enquanto o Wolverhampton aparece em 14º lugar, somando 41. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e no streaming Disney+.