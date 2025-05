Cruzeiro encaminha renovação com Lucas Romero

O Cruzeiro encaminhou a renovação com Lucas Romero. Após o empate sem gols com o Atlético, domingo (18), no Mineirão, pela 9ª rodada do Brasileirão, o volante argentino revelou que as conversas estão avançadas e a confirmação deve acontecer em breve. Contudo, ele não deu detalhes sobre o tempo de contrato.

O argentino, de 31 anos, tem contrato com o Cruzeiro até o fim deste ano. Assim, ele poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho. Entretanto, tanto o clube quanto o jogador desejam estender o vínculo.