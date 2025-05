Coritiba vence e dá um salto na tabela da Série B

Coritiba e América-MG fizeram jogo emocionante na noite desta segunda-feira, 19/5, fechando a 8ª rodada da Série B do Brasileiro. Muitas chances de gol, os dois goleiros fazendo grandes defesas e, no fim, vitória dos donos da casa. Sebastián Gómez, no primeiro tempo, fez o golaço que definiu o triunfo por 1 a 0 em casa, no Couto Pereira, em Curitiba, que recebeu pouco mais de 13 mil torcedores.

O resultado leva o Coxa ao 7º lugar, com 13 pontos, apenas dois atrás do primeiro time dentro da zona de acesso (G4), o CRB. Mas o América parou nos dez pontos e está no meio da tabela, em 14º lugar.