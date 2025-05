Conheça Michelle Ramalho, que será eleita 1ª vice-presidente mulher da CBF

Dirigente de 47 anos é presidente da Federação Paraibana de Futebol e única presidente mulher de federação no país no momento

Além da Federação, Michelle é Conselheira Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e integra o Conselho Consultivo da CBF. Em 2022, ela foi representante do Brasil no Congresso da Fifa, no Qatar.

A chapa do dirigente leva o nome “Futebol para Todos: Transparência, Inclusão e Modernização” e teve o registro subscrito por 25 federações, além de dez clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro masculino.

A dirigente tem boa relação Marco Polo Del Nero. Assim, ela iniciou como auditora do STJD em 2017, onde começou a ter uma vida mais ativa no centro da política do mundo da bola, no Rio de Janeiro. Foi de lá, em grande medida, a articulação para ela ser candidata e vencer a eleição que lhe colocou como presidente da Federação Paraibana em 2018.

Michelle vai seguir na FPF?

Na prática, Michelle Ramalho não precisa se afastar da presidência da FPF. De acordo com o estatuto da CBF, os presidentes de federações estaduais pode acumular cargos na diretoria da entidade nacional, mas apenas por um período máximo de 180 dias. Ou seja, a dirigente poderá seguir no comando do futebol paraibano, mesmo ocupando uma das vice-presidências da CBF por até seis meses.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.