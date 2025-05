Campeão do mundo com a França, Petit diz que PSG deixou de ser arrogante

O PSG está na final da Champions League e busca seu primeiro título da maior competição da Europa. A decisão será contra a Inter de Milão, no dia 31 de maio, em Munique, na Alemanha. Campeão do mundo com a França em 1998, o ex-meia Petit, hoje comentarista, destacou mudanças no clube da capital francesa.

Acostumado a fazer comentários mais críticos sobre o desempenho de jogadores e equipes, Petit mudou a linha e se rendeu aos elogios ao time sob o comando de Luis Enrique. Ele afirma que, anteriormente, o ambiente era marcado pela arrogância, mas isso mudou.