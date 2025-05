Auxiliar destaca resiliência do Palmeiras para buscar vitória fora de casa

Resiliência. Esta foi a palavra de João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, para resumir a vitória do Palmeiras em cima do RB Bragantino neste domingo (18/5), fora de casa, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ele substituiu o técnico, que estava suspenso e deixou o Nabi Abi Chedid extremamente satisfeito com seus jogadores.

“Sabíamos que tínhamos a dificuldade de pegar uma equipe fresca como o Bragantino. Tivemos dificuldades no primeiro tempo, mas no fim foi muito bom pelo trabalho, resiliência. Quando não dá na técnica, tem que ser na determinação, no suor. Foi das vitórias mais difíceis que tivemos no ano. A intensidade e organização deles era muita. Não vi ainda, mas deve ter sido o jogo com mais passes errados nossos”, disse João Martins.

O Palmeiras não fez um bom primeiro tempo em Bragança Paulista e foi para o intervalo perdendo por 1 a 0. Contudo, na etapa final, João Martins apostou na juventude de Thalys e Luighi, além do meia-atacante Maurício para buscar a virada.

“Sabíamos que tínhamos que ter o nosso melhor, e no primeiro tempo não conseguimos. No intervalo tivemos que mexer um pouco. Tivemos que arriscar um pouco, e felizmente conseguimos a superioridade na pressão, no ganho da bola. Jogamos mais dentro do campo do Bragantino”, finalizou o auxiliar.

Próximo compromisso do Palmeiras

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 22 pontos e abriu quatro de diferença para o vice-líder Flamengo e empatou com o Botafogo nesta rodada. O Verdão volta a campo nesta quinta-feira (22/5), para encarar o Ceará, no Allianz Parque, mas pela Copa do Brasil.