Árbitro afirma que zagueiro do Maringá pediu para levar cartão; clube nega

Súmula em jogo contra Botafogo-PB, pela Série C, revela possível conversa do delegado da partida e zagueiro Ronald, mas ambos negam

O árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro, da Federação do Rio de Janeiro, relatou que, no confronto entre Maringá e Botafogo-PB, neste domingo (18), pela Série C do Brasileirão, o defensor Ronald, do time paraibano, pediu ao delegado da partida, Fábio Henrique Gustalla Ferreira, para tomar um cartão amarelo.

O delegado da partida e o zagueiro do Maringá negaram o pedido logo após a divulgação da súmula pela CBF. Os dois explicaram que Ronald está lesionado e, por isso, permaneceu no banco de reservas. Assim, ele pretendia forçar um terceiro cartão amarelo para ficar fora do jogo seguinte e continuar o tratamento até se recuperar totalmente.